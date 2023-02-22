"Играл, как старик". Экс-тренер "Баварии" раскритиковал Неймара

Известный немецкий тренер Феликс Магат подверг критике игру бразильского нападающего “Пари Сен-Жермен” Неймара в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Баварии” (0:1).

“Неймар в матче с ”Баварией" играл, как старик. А зрители хотят, чтобы футболист приносил пользу своей команде. Он является очень техничным игроков, но таких очень много. Одна лишь техника не делает футболиста хорошим. Если вы не стараетесь, то техника и скорость становятся бесполезными", - приводит слова Магата журналиста Флориана Плеттенберга в своем твиттере.

В нынешнем сезоне 31-летний Неймар провел за ПСЖ 29 матчей во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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