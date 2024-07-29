Ига Свёнтек без проблем проходит в третий раунд теннисного турнира Олмпиады 2024

Первая ракетка мира среди женщин Ига Свёнтек провела второй матч на Олимпиаде 2024. На этот раз ее соперницей стала представительница Франции Диан Парри.

Польская теннисистка довольно быстро и без проблем прошла соперницу. Первый сет Свьонтек начала просто невероятно и довела его до победы 6:1 за 38 минут. Второй сет длился на две минуты меньше, чем первый. Тем не менее, счет тот же - 6:1 в пользу первой теннисистки мира.

В результате, Ига Свьонтек разобралась во втором раунде с Диан Парри за один час 14 минут и прошла дальше. В третьем круге она сыграет против китаянки Сию Ван.

Олимпийские игры. Второй круг

Свёнтек - Парри - 2:0 (6:1, 6:1)