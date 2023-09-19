Ибрагимович заявил, что готов сыграть за Милан

Златан Ибрагимович посетил тренировку Милана перед матчем Лиги Чемпионов, сообщили в Инстаграмме клуба.

В преддверии матча Милану и Ньюкасл Юнайтед Ибрагимович внезапно посетил тренировку "россонери". Также его заметили во время общения с главным тренером Стефано Пиоли. Потом шведский нападающий обратился к болельщикам Милану и в шутку заявил, что готов снова сыграть за итальянскую команду.

Он сказал: «Я пришел сюда, в Миланелло, и сразу сказал тренеру, что я готов играть, но моего имени не было в списке. Хотя я чувствую себя хорошо и в форме. Шутки в сторону, продолжай поддерживать Милан, все будет Будь ладно, увидимся на Сан-Сиро".

Во вторник, 19 сентября, Милан встретится с Ньюкаслом Юнейтедом в Лиге Чемпионов.

Напомним, 27 декабря 2019 года на правах свободного агента 38-летний нападающий заключил контракт до конца сезона 2019/20 с итальянским Миланом. 4 июня 2023, в конце последнего матча Серии А сезона 2022-2023, Златан Ибрагимович объявил о завершении футбольной карьеры.