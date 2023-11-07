Ибрагимович возвращается в Милан

Бывший нападающий «Милана» и сборной Швеции Златан Ибрагимович в ближайшее время может получить новую работу.

В частности, шведский футболист, который завершил недавно карьеру футболиста, собирается вернуться в итальянскую команду.

Как сообщает журналист Николо Скира в соцсетях, Ибрагимович в одном шаге от получения одной из должностей в руководстве «Милана».

Интересно, что недавно главный тренер «Милана» Стефано Пиоли лично высказался по поводу возможного назначения Златана Ибрагимовича на одну из руководящих должностей команды. Тренер заявил, что был бы рад сотрудничеству.

Напомним, что Ибрагимович объявил о завершении карьеры летом этого года.

Профессиональную карьеру шведский форвард начал в 1999 году, с тех пор он поиграл за «Мальмё», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселону», «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и «Лос-Анджелес Гэлакси».

В общей сложности он провел 819 матчей, забил 493 гола и отдал 201 результативную передачу.