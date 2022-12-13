Ибрагимович высказался об уходе Роналду из "Манчестер Юнайтед"

Бывший нападающий “Манчестер Юнайтед” Златан Ибрагимович поделился мнением об уходе из стана манкунианцев португальского нападающего Криштиану Роналду.

“В таких случаях мы никогда не узнаем, что было на самом деле. Они говорят то, что хотят сказать. Роналду говорит то, что должен говорить для своей защиты. Тренер тоже говорит что-то для самозащиты. Потом еще и клуб что-то говорит. Все беспокоятся о своем имидже. Всей правды мы никогда не узнаем”, - приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

Напомним, что 37-летний Роналду покинул “Манчестер Юнайтед" в ноябре после своего скандального интервью, в котором он раскритиковал клуб и главного тренера Эрика тен Хага. В нынешнем сезоне форвард провел за “МЮ” 16 матчей, забил три гола и отдал две результативные передачи.

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