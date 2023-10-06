Ибрагимович высказался о футболистах, которые едут в Саудовскую Аравию

Легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович поговорил с журналистами о футболистах, которые переходят в Саудовскую Аравию.

По словам бывшего форварда “Милана” и ряда других известных клубов, некоторым игрокам следует завершать свою карьеру на большой сцене, чтобы их помнили за их талант, а не только за заработанное ими состояние.

"Тренировки и признание приходят именно благодаря таланту, и это то, за что игроки хотят быть запомненными.

Определенные игроки, достигнувшие высокого уровня, должны закончить карьеру на этой высоте, не спускаясь на более низкий уровень. Однако, некоторым игрокам может потребоваться возможность заработать большую сумму денег, основываясь на их собственных финансовых нуждах", - сказал он.

Напомним, что Ибрагимович завершил свою футбольную карьеру в июне 2023 года.

Минувшей зимой в Саудовскую Аравию переехал звездный португалец Криштиану Роналду, после чего в эту страну минувшим летом перебрались десятки звездных футболистов.