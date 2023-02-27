Ибрагимович вернулся на поле спустя 280 дней

Нападающий “Милана” Златан Ибрагимович провел свой первый официальный матч за последние 280 дней.

Швед вышел на поле в матче 24-го тура итальянской Серии А с “Аталантой” (2:0).

На 74-й минуте Ибрагимович заменил французского форварда Оливье Жиру.

Как известно, прошлой весной форвард перенёс операцию, после чего проходил процесс реабилитации.