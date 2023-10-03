Ибрагимович сравнил удовольствие от секса и забитых голов

Легенда мирового футбола Златан Ибрагимович считает, что занятие сексом намного лучше по ощущениям, чем радость от забитого гола.

"У любого, кто думает иначе, есть проблемы с сексом, ему стоит обратиться за помощью", - сказал бывший нападающий "Интера", "Милана", "Ювентуса", "ПСЖ" и "Барселоны".

Напомним, что Ибрагимович завязал с футболом прошлым летом. На профессиональном уровне он выступал с лета 1999 года, его карьера продлилась больше, чем 24 года.

За время игры в европейском футболе он два раза выигрывал чемпионат Нидерландов вместе с “Аяксом”, три раза выигрывал чемпионат Италии с “Интером” и однажды становился чемпионом Испании с “Барселоной”.

Интересно, что несмотря на игру за успешные клубы, Ибрагимович никогда не поднимал над своей головой трофей Лиги чемпионов.

Напомним, что последним клубом шведского футболиста был итальянский “Милан”. Последний год он не выходил на поле из-за тяжелой травмы, после чего сыграл несколько матчей и решил завершить карьеру.