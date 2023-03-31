Ибрагимович снова получил травму

По информации Calciomercato, форвард “Милана” Златан Ибрагимович не сможет выйти на поле в ближайшие недели из-за травмы.

Повреждение он получил, когда был в расположении сборной Швеции.

У шведа диагностировали повреждения мышц правого бедра.

В связи с этим он точно не сыграет с “Наполи” 2 апреля и, вероятно, также не поможет команде в игре с “Эмполи” 8 апреля.