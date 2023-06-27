Ибрагимович снова может вернуться в футбол

Златан Ибрагимович заявил о возможности продолжения своей профессиональной карьеры.

По словам футболиста, ему приятно, что многие хотят видеть его в игре на поле.

“Милан” навсегда останется в моем сердце, и я чувствую силу от любви своих поклонников. Пока не буду спешить с решением и посмотрю, что будет дальше", - сказал он.

Интересно, что звездный швед объявил о завершении карьеры всего лишь три недели назад, но может вернуться на поле уже через месяц.

В прошлом сезоне Ибрагимович из-за травм сумел сыграть лишь в четырех матчах за “Милан”.