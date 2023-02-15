Ибрагимович сыграл за "Милан" вместе со своим сыном

Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович восстановился после травмы и близок к возвращению на поле, сообщает La Gazzetta dello Sport..

41-летний футболист сыграл в тренировочном матче за резервную команду “россонери” вместе со своим сыном 16-летним Массимилианом. Против команды Ибрагимовичем сыграли те футболисты, которые не приняли участие в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против “Тоттенхэма" (1:0). Победу одержала основа благодаря дублю Шарля де Кетеларе и голу Анте Ребича.

Напомним, что Ибрагимович из-за тяжелой травмы колена пропустил весь 2022-й год.

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