Ибрагимович рассказал о своих планах в футболе

41-летний нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович заявил, что он не собирается завершать карьеру.

“Монца” предложила мне контракт, но я горжусь тем, что играю за “Милан”. Я не собираюсь сдаваться. У меня еще есть то, что можно дать футболу. Я не думаю об уходе из футбола и буду продолжать. Но я должен найти баланс. Каждый раз, когда я возвращаюсь, то чувствую себя суперменом", - приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

В нынешнем сезоне Ибрагимович из-за травм провел за “Милан” всего четыре матча и забил один гол с пенальти. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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