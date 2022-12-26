Ибрагимович рассказал, где будет жить после завершения карьеры

Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович рассказал, что он может остаться жить в Милане после завершения карьеры.

“Я много лет прожил в Милане. Этот город стал для меня вторым домом. Я познакомился с людьми, которыми помогли мне чувствовать себя здесь, как дома. Я наслаждаюсь жизнью в Милане и чувствую себя живым. Я могу остаться здесь жить и после завершения карьеры”, - приводит слова Ибрагимовича Football Italia.

41-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне не провел за “Милан” ни одного матча из-за травмы. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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