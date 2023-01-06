Ибрагимович попробовал себя в другом виде спорта

Звездный шведский футболист Златан Ибрагимович сыграл в настольный теннис против датской футболистки Надии Надим.

Об этом он сообщил в социальных сетях.

“Всегда готов к вызову”, - написал форвард “Милана”.

Отметим, что из-за травмы Ибрагимович не провел ни одного матча в этом сезоне.

Он должен вернуться на поле в январе 2023 года.