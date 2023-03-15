Ибрагимович получит приглашение в сборную

Тренерский штаб сорной Швеции по-прежнему рассчитывает на форварда “Милана” Златана Ибрагимовича.

Несмотря на то, что недавно форвард завершил о завершении карьеры в национальной команде, вскоре он может вернуться в сборную.

Такое заявление сделал наставник шведской команды Янне Андерссон.

“Если он в форме, то может многое дать игрокам в смысле своего лидерства, даже если не будет у нас игроком стартового состава", - сказал он.

Напомним, что Ибрагимович пропустил почти год из-за тяжелой травмы.