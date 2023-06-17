Ибрагимович поделился эмоциями после завершения карьеры

‍Уже бывший форвард “Милана” Златан Ибрагимович опубликовал пост, посвящённый своей карьере.

В нем он выразил слова благодарности фанатам и заявил, что его наследие - это новые Златаны, созданные им.

Напомним, что Ибрагимович завершил свою карьеру в возрасте 41 года.

За свою карьеру он поиграл за "Мальмё", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "ПСЖ", "Манчестер Юнайтед" и "Лос-Анджелес Гэлакси".