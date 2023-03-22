Ибрагимович поделился эмоциями от поездки на ЧМ-2022

Нападающий "Милана" и сборной Швеции Златан Ибрагимович высказал свое мнение о прошедшем чемпионате мира в Катаре.

По словам футболиста, мировое первенство в 2022 году было потрясающим.

Швед рассказал, что ездил на ЧМ с семьей на 2 дня.

“Мне понравилась организация соревнований, матчи, болельщики, еда. Мы с семьей получили массу удовольствия”, - сказал он.

Также Ибрагимович обратил внимание на то, что в Катаре хорошо организована система безопасности и в стране нет наркотиков и преступности, в отличие от его родины.