Ибрагимович не попал в заявку "Милана" на матчи плей-офф Лиги чемпионов

Форвард “Милана” Златан Ибрагимович не был включен в заявку своего клуба на матчи плей-офф Лиги чемпионов.

Как сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо, 40-летний футболист еще не восстановился после травмы.

Напомним, что на стадии 1/8 финала ЛЧ “Милан” сыграет против “Тоттенхэма”. Первая игра пройдет 14 февраля.

Ибрагимович в мае прошлого года перенёс операцию, после чего проходит процесс реабилитации. В последний раз он играл 17 января 2022 года.