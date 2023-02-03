Ибрагимович не поможет "Милану" в Лиге чемпионов

Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович не попал в заявку команды на плей-офф Лиги чемпионов, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, такое решение принял главный тренер итальянского клуба Стефано Пиоли в связи с тем, что форвард продолжает восстанавливаться после травмы.

При этом клуб произвел одно изменение в заявке. Американского защитника Серджино Деста заменил немец Малик Тшау.

Напомним, что 41-летний Ибрагимович в нынешнем сезоне не провел за “Милан” ни одного матча.

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