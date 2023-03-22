Ибрагимович назвал причину, по которой не завершил карьеру после серьезной травмы

Форвард "Милана" Златан Ибрагимович назвал причину, по которой не завершил карьеру после травмы колена.

Он заявил, что уйти из футбола после победы в Скудетто было бы слишком легко и что проблемы дают ему адреналин.

Напомним, что 41-летний футболист перенес уже три операции за последние 14 месяцев, но, по его словам, он никогда не думал об уходе из спорта.

В этом сезоне Ибрагимович впервые вышел на поле в конце февраля в матче 24-го тура Серии А против "Аталанты".