Ибрагимович назвал лучшего игрока "Милана"

Шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович выразил мнение, что португальский форвард Рафаэл Леау является лучшим игроком итальянского клуба.

“Милан” - лучшее место для него. Вы только посмотрите на его прогресс. Когда он пришел сюда, то и близко не был таким ключевым футболистом, каким является сейчас. Он очень важен для нас, но будет ли для него все так же в другом клубе? Ему придется начинать все с начала, и не факт, что он сразу будет готов", - приводит слова Ибрагимовича Sky Sport Italia.

В нынешнем сезоне 23-летний Леау провел за “Милан” и сборную Португалии 31 матч во всех турнирах, забил девять голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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