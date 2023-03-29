Ибрагимович может уйти из "Милана" в другой клуб Серии А

“Монца” проявляет интерес к нападающему “Милана” и сборной Швеции Златану Ибрагимовичу, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, “брианцоли” намерены подписать футболиста в летнее трансферное окно, когда у него завершится контракт с “россонери”. Инициатором возможного перехода является генеральный директор “Монцы” Адриано Галлиани, который ранее работал на аналогичной должности в “Милане”, и сотрудничал с игроком.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” четыре матча и забил один гол. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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