Ибрагимович может получить должность в "Милане"

Бывший нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович может получить должность в миланском клубе, сообщает журналист Даниэле Лонго в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство итальянского клуба предложило экс-футболисту стать посредником между командой и руководством. Швед пока не принял предложение, так как не определился, чем хочет заниматься.

Напомним, что 41-летний Ибрагимович несколько дней назад объявил о завершении футбольной карьеры.