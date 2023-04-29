Ибрагимович может покинуть "Милан"

По информации инсайдера Николо Скиры, 41-летний шведский нападающий “Милана” Златан Ибрагимович может перейти в команду "Монца".

Игрок хотел бы продлить контракт с "Миланом" ещё на один сезон, но руководство клуба пока не приняло окончательного решения.

Если контракт не будет продлен, Ибрагимович перейдет в "Монцу".

В текущем сезоне игрок сыграл лишь четыре матча и забил один гол после длительного перерыва из-за травмы.

В прошлом сезоне он помог "Милану" выиграть чемпионат Италии.