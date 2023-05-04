Ибрагимович может перейти из "Милана" в другой клуб Серии А

Нападающий “Милана” и сборной Швеции Златан Ибрагимович может перейти в “Монцу”, сообщает журналист Санти Ауна в своем твиттере.

По сведениям источника, футболист уже начал переговоры с клубом, которым владеет Сильвио Берлускони. “Монца” может подписать форварда бесплатно, так как его контракт с клубом истекает ближайшим летом. Сам игрок хотел бы остаться в “Милане”, но ему не предлагают продлить соглашение.

В нынешнем сезоне 41-летний Ибрагимович провел за “Милан” четыре матча и забил один гол с пенальти.

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