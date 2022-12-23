17-летний немецкий хавбек Арийон Ибрагимович будет тренироваться с основным составом "Баварии".

Как пишет Sky Sport, тренировки молодого таланта с первой командой начнутся с 3 января.

Кроме того, источник утверждает, что Арийон отправится с командой на зимний тренировочный сбор в Доху.

Стоит отметить, что 17-летний немец не является родственником именитого шведского форварда Златана Ибрагимовича.