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И Месси не нужен: Интер Майами добыл очередную победу в США

Новости футбола Вчера, 23:35
И Месси не нужен: Интер Майами добыл очередную победу в США Фото: твиттер МЛС

В ночь на 10 сентября в рамках регулярного первенства МЛС встречались команды "Интер Майами" и "Спортинг Канзас-Сити".

Встреча прошла в городе Форт-Лодердейл на стадионе "Интер Майами" и завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

В составе "Интер Майами" дублем отметился Леонардо Кампана, еще один гол на свой счет записал Факундо Фариас. Отметим, что одним из лучших на поле также был испанский полузащитник Серхио Бускетс, который записал на свой счет результативную передачу.

Напомним, что в этом матче не сыграл лидер и капитан “Интер Майами” Лионель Месси, который находится в расположении сборной Аргентины.

В составе гостей по голу забивали Даниэль Шаллои и Алан Пулидо.

Для "Интер Майами" это уже третья победа в последних четырех играх. В следующем туре команда сыграет с "Атлантой Юнайтед". Ожидается, что к той встрече Месси уже вернется в расположение своей команды и сможет помочь одноклубникам.

Отметим, что сам Месси на днях принес победу сборной Аргентины в матче против Эквадора.

Ясмин Грин Ясмин Грин эксперт Dailysports
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