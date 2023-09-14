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Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед

Новости футбола Сегодня, 04:58
Ясмин Грин эксперт Dailysports Ясмин Грин
Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед

По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, "Манчестер Юнайтед" хочет усилить состав одним из топ-футболистов в ближайшие трансферные окна.

По данным источника, сейчас клуб рассматривает возможность подписания вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

22-летний грузинский футболист провел в итальянском клубе лишь один сезон. В 2022 году он перешел в “Наполи” из "Динамо" Батуми за 13,3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По оценкам специалистов Transfermarkt, сейчас стоимость футболиста составляет 85 миллионов евро. В 2023 году он попал в список 30 номинантов на награду “Золотой мяч”.

В прошлом сезоне Кварацхелия сыграл за “Наполи” 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач. Его признали лучшим игроком Серии А.

Интересно, что Кварацхелия уже 20 матчей не может отличиться в воротах соперников. Последний его гол был забит в марте 2023 года в матче против "Торино" (4:0).

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