Хвича заинтересовал английский Манчестер Юнайтед

По информации журналиста Daily Mail Майка Кигана, "Манчестер Юнайтед" хочет усилить состав одним из топ-футболистов в ближайшие трансферные окна.

По данным источника, сейчас клуб рассматривает возможность подписания вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии.

22-летний грузинский футболист провел в итальянском клубе лишь один сезон. В 2022 году он перешел в “Наполи” из "Динамо" Батуми за 13,3 миллиона евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

По оценкам специалистов Transfermarkt, сейчас стоимость футболиста составляет 85 миллионов евро. В 2023 году он попал в список 30 номинантов на награду “Золотой мяч”.

В прошлом сезоне Кварацхелия сыграл за “Наполи” 43 матча во всех турнирах, забил 14 голов и сделал 17 результативных передач. Его признали лучшим игроком Серии А.

Интересно, что Кварацхелия уже 20 матчей не может отличиться в воротах соперников. Последний его гол был забит в марте 2023 года в матче против "Торино" (4:0).