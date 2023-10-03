Хвича Кварацхелия назвал фаворита в борьбе за Золотой мяч

Полузащитник «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия поразмышлял на тему того, кто именно станет обладателем “Золотого мяча” в 2023 году.

Как известно, сам грузинский футболист впервые в своей карьере попал в список 30 номинантов на награду. При этом шансы у него на получение “Золотого мяча” откровенно низкие.

Кварацхелия уверен, что по итогам году награду получит капитан сборной Аргентины Лионель Месси.

Церемония вручения «Золотого мяча» запланирована на 30 октября.

В сезоне-2022/2023 Кварацхелия сыграл за итальянский клуб «Наполи» 43 матча, забив 14 голов и отдав 14 результативных передач. Вместе с ним команда впервые за 20 лет стала чемпионом Италии.

Что касается Месси, то в прошлом сезоне аргентинец сыграл за ПСЖ в 53 матчах, забив 32 гола и отдав 25 результативных передач. Кроме того, он выиграл чемпионат мира с Аргентиной. Сейчас звездный футболист выступает в составе американского “Интер Майами”.