"Хватит плакать": фанаты Аргентины запустили петицию с обращением к французам

Фанаты сборной Аргентины запустили петицию, в которой призывают болельщиков сборной Франции “перестать плакать”.

Петиция называется “Франция, хватить плакать” и под ней уже подписались более 200 тысяч человек.

Судя по всему, такая акция стала ответом на петицию французов с требованием переиграть финал ЧМ-2022.

“Французы продолжают плакать, жаловаться и не признают, что Аргентина – чемпион мира. Мы хотим, чтобы французы перестали плакать и приняли, что Месси – лучший в истории футбола, а Мбаппе - это его сынок”, - говорится в петиции.