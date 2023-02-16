Худший результат Гвардиолы в АПЛ: "Арсенал" переиграл "Манчестер Сити" по ряду показателей

“Арсенал” в матче с “Манчестер Сити” владел мячом 64% игрового времени.

Таким образом, показатель “горожан” (36%) стал худшим под руководством Пепа Гвардиолы за всю его тренерскую карьеру в матче чемпионата.

Кроме того, команда испанца показала и худший результат по точности передач под его руководством – 72,8% при 219 успешных пасах.

Напомним, что несмотря на такие показатели, “горожане” смогли победить счетом 3:1 и выйти на первое место в АПЛ.