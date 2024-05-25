Хотел бы однажды вернуться в Барселону. Хави впервые прокомментировал свою отставку

Впервые после увольнения Хави высказался о сложившейся ситуации после подтверждения, что его заменит Ханси Флик на посту тренера Барселоны. 44-летний тренер, занявший этот пост в 2021 году, был освобожден от своих обязанностей в пятницу после встречи с президентом клуба Жоаном Лапортой и спортивным директором Деку. Это произошло всего через месяц после того, как было объявлено, что он останется в клубе.

«Спасибо, со мной все в порядке. Конечно, это были трудные дни, не самые легкие. Но я здесь с ясной головой и горжусь тем, что работал тренером два с половиной года. Это было нелегко.

Я благодарен президенту, у меня не было проблем с руководством. Я человек клуба и приспособился к обстоятельствам. Президент изложил свои причины, и у меня нет выбора, кроме как принять его решение.

Я бы хотел однажды вернуться в Барсу. Барселона – клуб моей жизни, я всегда это говорил. Я не закрываю двери и возможность вернуться в клуб», - сказал специалист перед матчем с Севильей.