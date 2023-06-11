Хосеп Гвардиола определился со своим будущим
Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен
Главный тренер “Манчестер Сити” Хосеп Гвардиола не собирается брать паузу в работе в ближайшее время, сообщает The Times.
По сведениям источника, испанский специалист намерен отработать до конца свой контракт, который действует до лета 2025 года. При этом тренер, скорее всего, не будет продлевать соглашение.
52-летний Гвардиола тренирует “Манчестер Сити” с 2016 года. Под его руководством клуб 5 раз выиграл чемпионат Англии, два раза выиграл Кубок Англии, четыре раза выиграл Кубок английской лиги, четыре раза выиграл Суперкубок Англии и один раз выиграл Лигу чемпионов.
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