Хоселу посмеялся над тем, как Беллингему дается испанский язык

Нападающий "Реала" Хоселу рассказал об адаптации английского хавбека Джуда Беллингема в мадридской команде.

В частности, опытный форвард подшутил над тем, как британец изучает испанский язык.

"Он очень скромный парень и старается разговаривать с каждым. Я много общаюсь с ним, так как говорю по-английски. Мы много общаемся. Ему всего 20 лет, но он выглядит, будто ему уже 30. У него невероятная зрелость и опыт.

Да, он уже начал говорить на испанском, хотя иногда не очень понятно, что он говорит. В этом плане он веселый парень", - цитирует Goal слова Хоселу.

Беллингем перебрался в испанскую команду из "Боруссии" минувшим летом. Команда из Дортмунда получила за своего капитана 103 миллиона евро.

В новом сезоне игрок сборной Англии принял участие в десяти матчах во всех турнирах, забив десять голов и сделав три голевые передачи. На данный момент именно Беллингем является лучшим бомбардиром “Реала” во всех турнирах.