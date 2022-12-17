Хорватия завоевала бронзовые медали ЧМ-2022

В матче за третье место чемпионата мира-2022 сборная Хорватии обыграла сборную Марокко со счетом 2:1 и завоевала бронзовые медали.

Победу хорватам принесли голы Йошко Гвардиола и Мислава Оршича. У африканцев отличился Ашраф Дари.

Хорватия – Марокко - 2:1 (2:1)

Голы: Гвардиол, 7 - 1:0, Дари, 9 - 1:1, Оршич, 42 - 2:1

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Гвардиол, Перишич, Модрич, Ковачич, Маер (Пашалич, 66), Крамарич (Влашич, 61), Оршич (Якич, 90), Ливая (Петкович, 66).

Марокко: Буну, Хакими, Эль-Ямик (Амалла, 67), Дари (Банун, 64), Аттийят-алла, Амрабат, Сабири (Шаир, 46), Эль-Ханнус (Унаи, 56), Зиеш, Буфаль (Зарури, 64), Эн-Несири.

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