Хорватия продлила контракт с успешным тренером

Пресс-служба сборной Хорватии на официальном сайте объявила о продлении контракта с главным тренером Златко Даличем.

Новое соглашение между специалистом и Хорватским футбольным союзом будет действовать до лета 2026 гола.

56-летний Далич тренирует сборную Хорватии с 2017 года. Под его руководством национальная команда доходила до финала чемпионата мира-2018 и полуфинала чемпионата мира-2022.

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