Хорватия не смогла победить Румынию в матче молодежного чемпионата Европы

В матче 3-го тура группового турнира молодежного чемпионата Европы сборная Хорватии сыграла вничью со сборной Румынии со счетом 0:0.

Хорваты имели большое преимущество по ходу матча и нанесли в два раза больше ударов по воротам - 22 против 11.

Хорватия, набрав 1 очко, заняла третье место в группе В. Румыния с 1 очком финишировала на последнем, 4-м месте. Обе команды завершили выступление на турнире.

Хорватия U21 – Румыния U21 - 0:0

Хорватия: Пандур, Франьич (Галешич, 46), Перкович, Кризманич, Видович (Шего, 68), Булат, Ходжа (Пршир, 46), Сигур, Батурина, Фриган, Бельо (Фрук, 68).

Румыния: Тырновану, Пантя, Раковицан, Дикан, Цику, Албу, Попеску (Петрила, 60), Ишфан, Ликсандру, Маркович (Бырлиджа, 46), Мунтяну.