Хорватия на 93-й минуте упустила победу в домашнем матче отбора Евро-2024

В матче 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы-2024 сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью со сборной Уэльса со счетом 1:1.

В середине первого тайма счет открыл Андрей Крамарич, но в концовке встречи гостей от поражения спас Натан Броудхед.

Хорватия – Уэльс - 1:1 (1:0)

Голы: Крамарич, 28 - 1:0, Броудхед, 90+3 - 1:1

Хорватия: Ливакович, Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса, Модрич (Маер, 90), Ковачич (Пашалич, 76), Брозович, Перишич, Крамарич (Влашич, 76), Ливая (Муса, 53).

Уэльс: Уорд, Робертс, Родон, Мифем, Уильямс, Уилсон (Томас, 64), Ампаду, Рэмзи (Бернс, 64), Моррелл (Джеймс, 90), Мур (Брэдшоу, 70), Джеймс (Броудхед, 64).

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