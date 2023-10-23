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Хорошо ли вы знаете карьеру Лионеля Месси? КВИЗ!

Новости футбола Сегодня, 09:35
Илеана Санчес эксперт Dailysports Илеана Санчес
Хорошо ли вы знаете карьеру Лионеля Месси? КВИЗ! Хорошо ли вы знаете карьеру Лионеля Месси? КВИЗ!

В конце октября должно состояться награждение главной индивидуальной награды в мировом футболе - Золотой мяч. Инсайдеры уже сообщают, что этот приз заберет Лионель Месси.

Для аргентинца предыдущий сезон действительно стал сказочным: он впервые в карьере выиграл вместе с национальной сборной Аргентины Чемпионат мира, а также переехал из Франции в США. По словам Месси, в Пари Сен-Жермен он себя чувствовал не комфотно, в то время как в Северной Америке легендарный футболист смог сразу приносить пользу своему новому клубу - Интер Майами. Увы, выйти в плей-офф МЛС Лео не удалось и для него футбол в этом календарном году уже практически завершен. Впрочем, это может быть положительной новостью для Месси, ведь ему уже 36 - организм не в состоянии выдерживать тех нагрузок, которые были ранее.

Вся карьера Лео Месси была как на ладони. Но хорошо ли вы ее знаете? Мы подготовили для вас квиз, посвященный легендарному футболисту. Сможете ответить правильно на все одиннадцать вопросов?

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