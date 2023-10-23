Хорошо ли вы знаете карьеру Лионеля Месси? КВИЗ!

В конце октября должно состояться награждение главной индивидуальной награды в мировом футболе - Золотой мяч. Инсайдеры уже сообщают, что этот приз заберет Лионель Месси.

Для аргентинца предыдущий сезон действительно стал сказочным: он впервые в карьере выиграл вместе с национальной сборной Аргентины Чемпионат мира, а также переехал из Франции в США. По словам Месси, в Пари Сен-Жермен он себя чувствовал не комфотно, в то время как в Северной Америке легендарный футболист смог сразу приносить пользу своему новому клубу - Интер Майами. Увы, выйти в плей-офф МЛС Лео не удалось и для него футбол в этом календарном году уже практически завершен. Впрочем, это может быть положительной новостью для Месси, ведь ему уже 36 - организм не в состоянии выдерживать тех нагрузок, которые были ранее.

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Вся карьера Лео Месси была как на ладони. Но хорошо ли вы ее знаете? Мы подготовили для вас квиз, посвященный легендарному футболисту. Сможете ответить правильно на все одиннадцать вопросов?