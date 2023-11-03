Хорошего мало. Манчестер Юнайтед определился с судьбой тен Хага

Согласно информации издания The Athletic, "Манчестер Юнайтед" определился с судьбой голландского тренера Эрика тен Хага.

По данным источника, известный специалист все же останется в должности, но кресло под ним начало расшатываться.

Издание пишет, что внутри клуба постепенно начинают возникать сомнения в его способностях.

Некоторые люди в клубе считают, что тен Хаг еще не полностью приспособился к требованиям английской Премьер-лиги и именно с этим связаны неудачные выступления команды.

При этом есть и те в “Манчестер Юнайтед”, кто считает его хорошим тренером. При этом даже такие оптимисты говорят, что тен Хаг не подходит для текущей ситуации "Манчестер Юнайтед".

После 10 туров в Премьер-лиге "Манчестер Юнайтед" идет ниже всех ожиданий. Команда занимает восьмое место в таблице и пока далека от того, чтобы вести борьбу за место в зоне Лиги чемпионов.

Кроме того, на неделе “МЮ” проиграл в Кубке лиги "Ньюкаслу" и покинул турнир. Эрик тен Хаг был назначен главным тренером летом 2022 года. Команда вместе с ним завоевала Кубок английской лиги в сезоне 2022/2023 и дошла до финала Кубка Англии, где проиграла "Манчестер Сити".