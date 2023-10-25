Холланд вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЛЧ
Новости футбола 25 окт 2023, 18:46
Холланд вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЛЧ
Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.
В третьем туре Лиги Чемпионов "Сити" на выезде победил "Янг Бойз" со счетом 3:1. В этой игре нападающий "Манчестера" отличился дублем, забив на 67-й и 86-й минутах. Для него это 36-й и 37-й голы в этом турнире. Таким образом, он вошел в двадцатку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.
Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ:
- Криштиану Роналду - 140
- Лионель Месси - 129
- Роберт Левандовски - 92
- Карим Бензема - 90
- Рауль - 71
- Руд ван Нистелрой - 56
- Томас Мюллер - 53
- Тьерри Анри - 50
- Альфредо Ди Стефано - 49
- Андрей Шевченко - 48
- Златан Ибрагимович - 48
- Эйсебио - 46
- Филиппо Индзаги - 46
- Мохамед Салах - 44
- Дидье Дрогба - 44
- Неймар - 43
- Килиан Мбаппе - 42
- Алессандро дель Пьеро - 42
- Серхио Агуэро - 41
- Эрлинг Холанд - 37
Кроме того, он прервал пяти матчевую серию без голов, которая была самой длинной для Холанда в Лиге Чемпионов.
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