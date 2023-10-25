Холланд вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЛЧ

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.

В третьем туре Лиги Чемпионов "Сити" на выезде победил "Янг Бойз" со счетом 3:1. В этой игре нападающий "Манчестера" отличился дублем, забив на 67-й и 86-й минутах. Для него это 36-й и 37-й голы в этом турнире. Таким образом, он вошел в двадцатку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.

Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ:

Криштиану Роналду - 140 Лионель Месси - 129 Роберт Левандовски - 92 Карим Бензема - 90 Рауль - 71 Руд ван Нистелрой - 56 Томас Мюллер - 53 Тьерри Анри - 50 Альфредо Ди Стефано - 49 Андрей Шевченко - 48 Златан Ибрагимович - 48 Эйсебио - 46 Филиппо Индзаги - 46 Мохамед Салах - 44 Дидье Дрогба - 44 Неймар - 43 Килиан Мбаппе - 42 Алессандро дель Пьеро - 42 Серхио Агуэро - 41 Эрлинг Холанд - 37

Кроме того, он прервал пяти матчевую серию без голов, которая была самой длинной для Холанда в Лиге Чемпионов.