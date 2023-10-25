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Холланд вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЛЧ

Новости футбола 25 окт 2023, 18:46
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Холланд вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЛЧ Холланд вошел в двадцатку лучших бомбардиров ЛЧ

Норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.

В третьем туре Лиги Чемпионов "Сити" на выезде победил "Янг Бойз" со счетом 3:1. В этой игре нападающий "Манчестера" отличился дублем, забив на 67-й и 86-й минутах. Для него это 36-й и 37-й голы в этом турнире. Таким образом, он вошел в двадцатку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов.

Лучшие бомбардиры в истории ЛЧ:

  1. Криштиану Роналду - 140
  2. Лионель Месси - 129
  3. Роберт Левандовски - 92
  4. Карим Бензема - 90
  5. Рауль - 71
  6. Руд ван Нистелрой - 56
  7. Томас Мюллер - 53
  8. Тьерри Анри - 50
  9. Альфредо Ди Стефано - 49
  10. Андрей Шевченко - 48
  11. Златан Ибрагимович - 48
  12. Эйсебио - 46
  13. Филиппо Индзаги - 46
  14. Мохамед Салах - 44
  15. Дидье Дрогба - 44
  16. Неймар - 43
  17. Килиан Мбаппе - 42
  18. Алессандро дель Пьеро - 42
  19. Серхио Агуэро - 41
  20. Эрлинг Холанд - 37

Кроме того, он прервал пяти матчевую серию без голов, которая была самой длинной для Холанда в Лиге Чемпионов.

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Манчестер Сити Лига Чемпионов
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