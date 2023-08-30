Холанда признан лучшим игроком сезона в АПЛ: норвежец уже отреагировал

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд получил награду лучшему игроку минувшего сезона в Англии.

Приз ему вручили представители PFA (Ассоциации профессиональных футболистов).

По словам норвежского футболиста, для него - это огромная честь получить эту награду.

“Получить признание от своих соперников - прекрасное чувство, и я хотел бы поблагодарить всех игроков, проголосовавших за меня. Я никогда не представлял себе, что однажды сделаю требл с командой. Воспоминания о прошлом сезоне останутся в моей памяти, но теперь мы хотим добиться того же успеха в новом сезоне”, - сказал форвард английского клуба.

Напомним, что “Манчестер Сити” приобрел Холанда у дортмундской “Боруссии” перед стартом прошлого сезона.

В минувшем сезоне норвежский футболист сыграл в 53 матчах во всех турнирах, забив 52 гола и отдав девять голевых передач. Он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, установив сразу несколько рекордов результативности в АПЛ.

В трех стартовых матчах нового сезона уже забил три гола.