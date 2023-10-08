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Холанн восхищается игрой Беллингема

Новости футбола Сегодня, 03:28
Роберт Сайкс эксперт Dailysports Роберт Сайкс
Холанн восхищается игрой Беллингема Фото: твиттер Реал Мадрида/Автор неизвестен

Во вчерашнем матче Джуд Беллингем оформил дубль и забил свой девятый и десятый гол за Реал. Два гола англичанина помогли Реалу одержать победу над Осасуной со счетом 4:0.

После матча английский нападающий разместил фотографию на своей страничке вInstagramс изображением своего знаменитого празднования гола.

На его публикацию отреагировал не менее звездный нападающий Манчестер Сити и сборной Норвегии Эрлинг Холанн. Игрок «горожан» оставил комментарий под фото Беллингема «Нереально».

Джуд Беллингем перешел в состав Реала прошлым летом за€103 млн с Боруссии Дортмунд.На данный момент английский нападающий является лучшим бомбардиром Ла Лиги имея в своем активе восемь голов, у его ближайших преследователей на три гола меньше.

Реал возглавляет турнирную таблицу, но у Барселоны одна игра в запасе. Каталонский клуб проведет свой матч сегодня против Гранады.

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