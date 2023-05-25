Холанн повторил 20-летний рекорд Анри
Новости футбола Сегодня, 04:00
Фото: твиттер Ман Сити
В 37-м туре АПЛ “Манчестер Сити” на выезде сыграл с “Брайтоном” (1:1).
В этой игре главный бомбардир "горожа"н" Эрлинг Холанн не смог забить гол.
Несмотря на это, норвежский футболист сумел отметиться результативным действием, отдав голевую передачу.
Это была восьмая голевая передача Холанна в сезоне, что вместе со 36 голами позволило ему набрать 44 балла в статистике результативности на протяжении сезона.
По этому показателю он повторил рекорд АПЛ, установленный Тьерри Анри практически двадцать лет назад.
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