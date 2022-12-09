Холанн недоволен результатами "Манчестер Сити" в АПЛ

Форвард “Манчестер Сити” Эрлинг Холанн не слишком доволен игрой команды в первой половине сезона в АПЛ.

По словам футболиста, второе место в турнирной таблицы - это не тот результат, которого “Сити” хочет достичь в конце сезона.

“Перед нами состоит в том, чтобы вернуться на прежний уровень и играть так, как мы умеем. Нам нужно набрать форму, подготовиться, а затем отправиться на матч с ”Ливерпулем".

Мы должны дать нашим болельщикам повод для радости во второй половине сезона", - сказал он.

Напомним, что в данный момент лидером АПЛ является “Арсенал”, который опережает “Сити” на пять очков.