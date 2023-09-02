Холанн бьет очередной рекорд

Эрлинг Голанд быстрее всего забил и отдал 50 ассистов в АПЛ, сообщает Гол.

В матче с Фулхэмом норвежец оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Таким образом он стал самым быстрым игроком АПЛ, который 50 голов забил и отдал ассистов. Игроку понадобилось для этого 39 матчей. Кстати, легенда Ман Сити Коул сделал это за 43 игры. Сначала Голанд ассистировал на Хуана Альвареза, когда тот открыл счет в матче. А во втором тайме Эрлинг оформил хет-трик. Для норвежца это 50-й, 51-й и 52-й голевое действие в 53 матчах АПЛ. На счету Эрлинга 41 забит мяч и девять голевых передач.

Напомним, что в июле 2022 года Голанд перешел в Манчестер Сити из Боруссии Дортумнд. До этого он провел три сезона в Германии. За этот период он забил 86 голов в 89 матчах. В первом сезоне за Сити Холланд оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Также несколько дней назад норвежца признали лучшим игроком Премьер-лиги и лучшим игроком сезона УЕФА.

К слову, Манчестер Сити разгромил Фулхэм со счётом 5:1.