EN EN NG NG
Главная Новости Холанн бьет очередной рекорд

Холанн бьет очередной рекорд

Новости футбола Сегодня, 13:48
Холанн бьет очередной рекорд Холанн бьет очередной рекорд

Эрлинг Голанд быстрее всего забил и отдал 50 ассистов в АПЛ, сообщает Гол.

В матче с Фулхэмом норвежец оформил хет-трик и отдал одну голевую передачу. Таким образом он стал самым быстрым игроком АПЛ, который 50 голов забил и отдал ассистов. Игроку понадобилось для этого 39 матчей. Кстати, легенда Ман Сити Коул сделал это за 43 игры. Сначала Голанд ассистировал на Хуана Альвареза, когда тот открыл счет в матче. А во втором тайме Эрлинг оформил хет-трик. Для норвежца это 50-й, 51-й и 52-й голевое действие в 53 матчах АПЛ. На счету Эрлинга 41 забит мяч и девять голевых передач.

Напомним, что в июле 2022 года Голанд перешел в Манчестер Сити из Боруссии Дортумнд. До этого он провел три сезона в Германии. За этот период он забил 86 голов в 89 матчах. В первом сезоне за Сити Холланд оформил требл, выиграв АПЛ, Кубок Англии и Лигу Чемпионов. Также несколько дней назад норвежца признали лучшим игроком Премьер-лиги и лучшим игроком сезона УЕФА.

К слову, Манчестер Сити разгромил Фулхэм со счётом 5:1.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Манчестер Сити Премьер-лига Англия
Популярные новости
ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна Новости футбола Сегодня, 03:25 ПСЖ купил топ-форварда в последние часы трансферного окна
Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча Новости футбола Сегодня, 02:45 Дортмундцы снова допустили осечку. Боруссия - Хайденхайм 2:2: видео голов и обзор матча
Последний день трансферного окна: ОНЛАЙН Новости футбола Сегодня, 02:24 Трансферы Фати, Фелиша, Гринвуда, Коло Муани. Последний день трансферного окна: как это было
Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер Футбол Вчера, 06:05 Манчестер Сити завершил очередной громкий трансфер
Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу Новости футбола Вчера, 05:36 Легенда Ювентуса перебрался в Бундеслигу
Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера Новости футбола Вчера, 04:28 Манчестер Юнайтед завершил трансфер турецкого голкипера
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 15:01 Бавария на последних минутах победила Боруссию Гладбах Новости футбола Сегодня, 14:42 Хет-трик 18-летнего Фергюсона помог Брайтону победить Ньюкасл Новости футбола Сегодня, 14:33 Английская Премьер-лига 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты четвёртого тура Новости футбола Сегодня, 14:25 Карлос Вела сравнил Месси и Ибрагимовича Новости футбола Сегодня, 13:48 Холанн бьет очередной рекорд Новости футбола Сегодня, 12:46 Чемпионшип 2023–24: турнирная таблица, матчи и результаты пятого тура Новости футбола Сегодня, 12:27 Реал одерживает волевую победу в матче с Хетафе Новости футбола Сегодня, 12:09 Манчестер Сити громит Фулхэм, Челси неожиданно проигрывает Ноттингему Новости футбола Сегодня, 11:29 В МЛС вокруг Месси разразился скандал Новости футбола Сегодня, 09:52 Эвертон набрал первое очко в новом сезоне
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Жирона - Лас-Пальмас 2 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Ливерпуль - Астон Вилла 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Арсенал - Манчестер Юнайтед 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Унион Берлин - РБ Лейпциг 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Интер - Фиорентина 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Атлетико - Севилья 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Эмполи - Ювентус 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Лион - ПСЖ 3 сентября 2023 года Футбол 03 сен 2023 Прогноз на матч Осасуна - Барселона 3 сентября 2023 года