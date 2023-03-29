Холанду грозит серьезное наказание в Англии

Полиция города Манчестер проводит расследование в отношении нападающего “Манчестер Сити” и сборной Норвегии Эрлинга Холанда, сообщает ВВС.

По сведениям источника, футболист подозревается в использовании мобильного телефона, находясь за рулем автомобиля. Правоохранительные органы располагают фото и видеоматериалами. Если вина игрока подтвердится, то он будет оштрафован на 200 евро, а также ему грозит лишение водительских прав сроком на два года.

В нынешнем сезоне 22-летний Холанд провел за “Манчестер Сити” 37 матчей во всех турнирах, забил 42 гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

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