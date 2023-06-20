Холанд за сезон подорожал на 10 миллионов

Интернет-портал Transfermarkt опубликовал новые данные о рыночной стоимости игроков Премьер-лиги.

Самым дорогим футболистом первенства остался форварда "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, который прибавил в стоимости € 10 млн. Сейчас он оценивается в € 180 млн.

Наиболее подорожавшим игроком турнира стал Алексис Мак Аллистер из “Ливерпуля” (€ 65 млн), который прибавил к своей стоимости 23 млн.

Следом за ним расположились Мойсес Кайседо ("Брайтон", € 75 млн (+ € 20 млн) и Александр Исак ("Ньюкасл", € 70 млн (+ € 20 млн)