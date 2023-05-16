Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд все еще хочет перейти в “Реал”.

По информации журналиста Марио Кортеханы, руководство испанского клуба также поддерживает эту идею и не исключает трансфер в ближайшие 2-3 года.

Напомним, что сейчас “Реал” и “Ман Сити” ведут борьбу за выход в финал Лиги чемпионов.

В первом матче полуфинала Холанд не сумел отметиться голом, а встреча завершилась со счетом 1:1.