Холанд высоко отозвался о Гвардиоле

Главный голеадор "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказал своё мнение о работе наставника команды Хосепе Гвардиоле.

По словам норвежца, испанский специалист помогал ему прогрессировать весь сезон.

“Я внимательно слушал его, так как считаю Гвардиолу лучшим в футболе. В свое время он был очень умным игроком, и поэтому я принимал все его установки очень серьезно”, - сказал футболист.

Напомним, что в своем первом сезоне в "Манчестер Сити" Холанд забил 52 мяча и сделал 9 голевых передач.